МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Текущий год будет определен ускоренным развитием искусственного интеллекта (ИИ), доверие к нему будет расти и он будет активно внедряться, становясь неизменным помощником человека на рабочем месте, заявил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник Корейского института развития интеллектуального и информационного общества (NIA) Пэк Ин Су. США включили ИИ в перечень рисков для финансовой системы, заявила Йеллен

Центр искусственного интеллекта и стратегии будущего NIA ранее провел сравнительное исследование наиболее перспективных технологий и трендов 2024 года. Были проанализированы прогнозы консалтинговой компании Gartner, Массачусетского технологического института, Всемирного экономического форума, Ассоциации потребительских технологий, Корейского института планирования и оценки науки и технологий (KISTEP) и Корейского института научно-технической информации (KISTI). Исследование показало, что большего всего пересекающихся технологических трендов, которые выделяют эти организации, относятся к совершенствованию искусственного интеллекта, укреплению систем безопасности, интеллектуализации промышленности и цифровой трансформации предприятий. Кроме того, будут активно развиваться технологии, связанные с повесткой устойчивого развития, генетикой и биологией, медициной и здравоохранением, умными городами. Прорывы также ожидаются в области полупроводников, электромобилей, перспективных аккумуляторов, в сфере компьютерных игр, связи, вычислительных систем и аэрокосмических технологий.

Пэк Ин Су рассказал, что перспективные технологии и тренды были сгруппированы в 15 сфер, которые, как прогнозируют ведущие исследовательские организации, будут определяющими в 2024 году.

"Но если попытаться их сократить и обобщить, то я бы выделил 7 главных трендов. Первый из них — это развитие и совершенствование искусственного интеллекта. Второй — создание основы для доверия к ИИ. И третий — тоже про искусственный интеллект, но в части, касающейся автоматизации и цифровизации различных индустрий, в результате чего с этого года начнут полноценно внедряться ИИ-помощники, дополняющие и заменяющие труд квалифицированной рабочей силы", — заявил ученый. Путин оценил стремления США и Запада к технологическому доминированию

По его словам, если ранее развитие ИИ шло в рамках совершенствования самой технологии, то теперь речь идет уже об этапе коммерциализации, и основной фокус будет на внедрении и адаптации технологии к различным сферам жизни. Тем не менее, речи о том, что ИИ начнет массово вытеснять человека из каких-то профессий, пока не идет. Скорее, стоит говорить об интеллектуализации рабочих мест и пробном задействовании таких инструментов, как чат-боты с генеративным ИИ.

"Они станут полноценными помощниками, способными повысить уровень квалификации работников. В ближайшие годы такой проблемы, как полноценная замена человека и связанные с этим вопросы перестройки налоговой системы и перераспределения доходов, не будет — это долгосрочная перспектива. Но с точки зрения проработки мер реагирования, к этому нужно готовиться уже сейчас", — полагает ученый.

РИСКИ

ИИ порождает и множество рисков, связанных, в том числе, с распространением ложной информации и фальсификациями изображений, голоса и видео по методологии "дипфейк". Поэтому важным направлением развития технологий будет выработка способов противодействия этим явлениям и повышения доверия к использованию решений, основанных на ИИ.

Одним из перспективных направлений в этом плане могут стать квантовые вычисления, способные обеспечить как новый уровень защищенности данных, так и невиданные ранее скорости обработки и объемы хранения информации. Тем не менее, как отмечает Пэк Ин Су, пока что до практического внедрения этой технологии еще далеко, и в качестве четвертого важнейшего технологического тренда на 2024 год стоит рассматривать облачные вычисления.

"Облачные технологии и ранее были важны, но их значимость с каждым днем возрастает. На их основе происходит цифровая трансформация, облачные сервисы позволяют перестроить многие внутренние процессы организаций. Поэтому в этом году они еще более прочно войдут в нашу жизнь", — заявил ученый. Мишустин оценил способность ИИ заменить программистов

В тренде останется и ESG-повестка: разнообразные энергосберегающие технологии, умное сельское хозяйство с использованием новых микросенсоров, повторное использование аккумуляторов, органическое авиационное топливо и все, что связано с реализацией концепции устойчивого развития. Шестое — это биотехнологии, которые уже находят множество практических применений, таких, как снижение уровня холестерина с помощью редактирования генома, выращивание органов для трансплантации под заказ или гибкие нейроэлектронные устройства, которые относительно легко подключаются к мозгу и позволяют бороться с эпилепсией, депрессией и параличом.

Завершают список главных трендов на 2024 год технологии, которые и ранее "кормили" многие высокотехнологичные компании, но продолжат активно развиваться и в этом году. Это наноэлектроника и проектирование чипов по открытым стандартам, перспективные акуммуляторы и гибкие батареи, а также всё, что связано с превращением электромобилей в основное средство передвижения.

"По большинству из вышеперечисленных направлений компетенциями обладает лишь небольшая группа государств, и их разрыв с остальными странами только увеличивается. Но мы верим, что, используя свои конкурентные преимущества в определенной отрасли и усердно работая, на основе передовых технологий можно создать новые перспективные рынки. И многие в мире готовы будут за них побороться", — отметил Пэк Ин Су.