МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Разработчики роботов в хирургии в ближайшее десятилетие ставят задачу обеспечить возможность привлекать к операциям только одного хирурга, машины смогут заменить ассистентов и медсестер, рассказал РИА Новости эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы "Бионическая инженерия в медицине" на базе СамГМУ Артем Морев. Эксперт рассказал, когда роботы научаться сопереживать и мыслить

"Конечная и идеальная цель роботизации в хирургии на ближайшее десятилетие – обеспечить возможность вмешательства с привлечением одного хирурга, что не отразится на качестве и точности вмешательства и как минимум не увеличит риски для пациента", — сказал эксперт. Он добавил, что задачи ассистента хирурга и медсестер в значительной степени смогут взять на себя роботы при условии более широкого развития навигационных систем, применяющихся в операционных.

Как отметил Морев, медицинские роботы нужны для того, чтобы помогать человеку в рутинных и высокоточных манипуляциях. Однако приблизиться к человеческой аккуратности они могут при при наличии в операционной управляющей навигационной системы, которая обеспечивает высокоточное позиционирование и манипуляции рабочими органами роботов.

Сейчас есть несколько классов подобных машин: одни повторяют движения хирурга, другие выполняют основные и вспомогательные приемы, а третьи служат направляющими системами для инструмента врача. Первая группа роботов, по словам эксперта, достаточно распространена в мире.

В некоторых отраслях медицины роботы нужны для повышения качества операций. Например, в нейрохирургии центральной нервной системы важна точность манипуляций. Здесь необходимы микроскопы, которые увеличивают интересующую область и оценивают глубину положения инструмента хирурга. "В этом направлении роботы могут выполнять функции как повторения движений хирурга (обеспечение точности и повторяемости), так и направления инструментария (биопсийная игла, установка электродов, выполнение доступа фрезерованием) и выполнения вспомогательных приемов (управление положением нейроэндоскопа)", — рассказал Морев.

В травматологии, отмечает эксперт, роботы могли бы использоваться для репозиции и фиксации положения, а также для проведения высокоточных роботизированных опилов костных структур. В других направлениях хирургии роботизированные манипуляторы могут, к примеру, подавать инструменты.

"Сегодня большая часть роботов для хирургии – западные разработки, доступные не всем ЛПУ (лечебно-профилактические учреждения — ред.). При этом многие производители роботизированных систем сейчас позитивно оценивают отечественный рынок медицинских роботов. Мы получаем все больше запросов на интеграцию нашей системы хирургической навигации "Автоплан" с роботами-манипуляторами российского производства", — сообщил Морев.