МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Полимеры с вовлечением вторичного сырья, которые производит "Сибур", больше всего интересны российским участникам рынка товаров повседневного спроса (FMCG), например производителям воды и пива, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор научно-исследовательского центра "Сибур Полилаб" Константин Вернигоров. В "Сибуре" рассказали о переработке пластиковых бутылок

"Сейчас в наших вторичных полимерах в основном заинтересованы российские участники рынка FMCG: товаропроизводители, изготовители тары, крупные торговые сети. Например, гранулы Vivilen применяют такие компании, как AB InBev Efes — лидер пивоваренной отрасли России, пермский производитель воды "Родник Прикамья", "Красный Ключ" в Башкирии, вода G-Drive, Visit Tyumen и многие другие", — сказал он.

Вернигоров подчеркнул, что часто рядовые потребители не замечают, какие предметы состоят из вторичного сырья. По его словам, почти все мусорные мешки сейчас делаются из переработанного пластика. Его уже достаточно широко применяют при производстве изделий технического назначения. Например, широко используемый в строительстве геотекстиль часто делают из переработанных пластиковых бутылок, объяснил он.

Собеседник добавил, что "Сибур" смотрит на полимерные отходы не как на отходы, а как на ценный ресурс. "Действительно, если обратиться к текущей статистике, то сейчас в России перерабатывается, по разным источникам, от 7 до 12% всего объема полимерных отходов. Но представляете, какой есть огромный потенциал для развития "вторички"?", — сказал Вернигоров.

По его словам, сейчас есть и технологии, и гармоничные условия для развития вторичной переработки в России, в частности, это видно по тенденциям регуляторного ландшафта. Один из примеров — появление новой редакции механизма расширенной ответственности потребителя. "В целом в России мы и другие компании совместными усилиями в перспективе сможем стимулировать рост уровня переработки пластиковых отходов до 60% от общего числа таких отходов", — заключил Вернигоров.

В 2022 году "Сибур" запустил на башкирском предприятии "Полиэф" производство ПЭТ-гранул с вовлечением вторичного сырья. Общая стоимость проекта составила более 4 миллиардов рублей. В его финансировании принял участие в том числе российский Фонд развития промышленности, который предоставил льготный заем в размере 1,2 миллиарда рублей. Гранула Vivilen rPET содержит до 30% повторно используемого полимера. Проектная мощность "Полиэф" позволяет ежегодно выпускать до 144 тысяч тонн уже содержащей долю вторичного сырья ПЭТ-гранулы Vivilen.

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