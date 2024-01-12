НОВОСИБИРСК, 12 янв — ПРАЙМ. Учащиеся Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали чехол для смартфона со встроенным перцовым баллончиком для самообороны, сообщает вуз в пятницу. Эксперт рассказал, чем алкоголь опасен для смартфонов

Отмечается, что изобретение студентов факультета радиотехники и электроники Павла Фатьянова и Евгения Запесоцкого позволит оперативно реагировать на опасность в экстренных ситуациях.

"На курсе "Основы проектной деятельности" мы, в первую очередь, ищем актуальную проблему, которую можно решить новым способом. Перебирая темы, вспомнили одну из таких — самозащита в опасных ситуациях. В тот момент я держал в руках телефон с чехлом, декор которого имитирует разлитую жидкость, и так возникла идея модернизировать чехол, встроив в него пульверизатор — перцовый баллончик", — процитировали в пресс-службе НГТУ слова Запесоцкого.

Сообщается, что прототип прошел испытания в октябре прошлого года и продемонстрировал свою эффективность, при емкости баллончика в 25 миллилитров можно совершить до 50 нажатий на расстояние до одного метра.

"Преимущество "карманной" системы безопасности — в оперативности и компактности: благодаря встраиванию перцового баллончика в чехол устройство легко помещается в самую маленькую женскую сумочку, что обеспечивает быстрый и удобный доступ к средству защиты в любой ситуации", — пояснили в университете.

Студенты отметили, что перцовый баллончик в чехле для мобильного телефона пока не имеет аналогов в стране и мире. По их словам, планируется усовершенствование системы путем внедрения поворотного защитного механизма пульверизатора и улучшение эргономичности чехла.

На конкурсе студенческих проектов Новосибирского государственного технического университета разработка заняла первое место в номинации "Дизайнерский проект".