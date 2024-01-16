МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Компания "Решетнев" разработала новую спутниковую платформу, которая позволить размещать до четырёх аппаратов массой до тонны под головным обтекателем одной ракеты, сообщили на предприятии. Борисов заявил, что 1700 спутников будут у России к 2030 году

"Специалисты АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" разработали новую унифицированную платформу для космических аппаратов массой до 1000 кг", — говорится в сообщении.

Отмечается, что конструкция платформы имеет форму четырёхгранной трапеции и аппараты, созданные на её основе, можно будет "экономично" размещать под обтекателем ракеты. За один пуск получится выводить на низкие круговые орбиты до четырёх спутников.

Система электропитания платформы позволит выделять до двух киловатт для работы полезной нагрузки спутника. Конструктивно-компоновочная схема позволит применять модульный принцип производства спутников и выпускать их серийно. Как утверждают разработчики, перспективные аппараты на новой платформе будут более надёжными и в то же время дешёвыми.

Первым аппаратом, созданным на базе платформы, станет перспективный спутник персональной связи "Гонец-М1".

Известно, что аппараты предыдущего поколения "Гонец-М" выводились на орбиту по три спутника либо на ракетах "Рокот", либо "Союз". Однако они гораздо более лёгкие, чем аппараты, которые позволяет строить новая платформа, их масса составляет 280 килограммов.