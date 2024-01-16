МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Необходимо активнее развивать отечественные магазины приложений из-за нечестных действий Apple и Google в отношении российских продуктов, недавнее удаление 2ГИС из Google Play это чётко доказывает, заявил РИА Новости зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артём Шейкин. Российские операторы хотят расширить сотрудничество с Google, сообщили СМИ

"Зарубежные компании Apple и Google не перестают пытаться ограничивать в своих магазинах приложений доступ для наших граждан к отечественным продуктам. Так, американская компания Google решила не ограничиваться удалением из своего маркета приложений российских банков и недавно под предлогом "вредоносного ПО" удалила отечественное приложение 2ГИС", — сказал Шейкин.

Сенатор напомнил, что "Лаборатория Касперского" указала на отсутствие какого-либо вредоносного ПО в этом приложении.

"Это лишний раз доказывает, что зарубежные магазины приложений готовы без всяких поводов лишать наших граждан доступа к безопасным и привычным продуктам. Именно поэтому нам необходимо активно развивать отечественные маркеты, благодаря которым можно будет установить российские приложения даже в случае удаления их из зарубежных магазинов", — заключил парламентарий.