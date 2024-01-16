2024-01-16T12:57:16+03:00
2024-01-16T12:57:16+03:00
2024-01-16T12:57:16+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240116/842808987.html
В СФ призвали активнее развивать отечественные магазины приложений
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Необходимо активнее развивать отечественные магазины приложений из-за нечестных действий Apple и Google в отношении российских продуктов, недавнее удаление 2ГИС из Google Play это... ПРАЙМ, 16.01.2024
технологии, новости, диджитал, россия, приложения, технологии, google
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Необходимо активнее развивать отечественные магазины приложений из-за нечестных действий Apple и Google в отношении российских продуктов, недавнее удаление 2ГИС из Google Play это чётко доказывает, заявил РИА Новости зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артём Шейкин.
"Зарубежные компании Apple и Google не перестают пытаться ограничивать в своих магазинах приложений доступ для наших граждан к отечественным продуктам. Так, американская компания Google решила не ограничиваться удалением из своего маркета приложений российских банков и недавно под предлогом "вредоносного ПО" удалила отечественное приложение 2ГИС", — сказал Шейкин.
Сенатор напомнил, что "Лаборатория Касперского" указала на отсутствие какого-либо вредоносного ПО в этом приложении.
"Это лишний раз доказывает, что зарубежные магазины приложений готовы без всяких поводов лишать наших граждан доступа к безопасным и привычным продуктам. Именно поэтому нам необходимо активно развивать отечественные маркеты, благодаря которым можно будет установить российские приложения даже в случае удаления их из зарубежных магазинов", — заключил парламентарий.