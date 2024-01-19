МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Инженеры "Стронгвингс" (участник рынка НТИ "Энерджинет") создали электроприводные двигатели для малой авиации и БАС, которые позволят снизить уровень шума аппаратов и смогут использоваться благодаря этому в городе, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ. Источники назвали предварительные даты авиасалона МАКС

"Российские инженеры из компании "Стронгвингс" разработали электроприводные двигатели для малой авиации, в том числе для беспилотной, которые позволяют снизить уровень шума при работе аппаратов, повышают безопасность их эксплуатации и положительно влияют на диапазон скоростей горизонтального полета", — рассказали в компании.

"В основном сегодня на самолетах малой авиации, в том числе на дронах, устанавливаются открытые винты. Однако, по словам разработчиков "Стронгвингс", использование открытого винта при работе аппаратов приводит к созданию высокого уровня шума, что не позволяет использовать их в городских районах", — добавили там же.

Кроме того, новые электроприводные двигатели помогут снизить вероятность аварий от попадания инородных предметов до 5%. Однако стоимость такого решения будет выше, чем у систем с открытым ротором. На сегодня компанией создан образец электроприводного двигателя и стенд для его испытаний. На рынке двигатели ожидаются уже к концу этого года после их испытаний в составе БАС.

"В нашей компании трудятся профессионалы с большим опытом успешного ведения проекта от уровня стартапа до серийной продукции, но для реализации этого проекта нам не хватает инвестиций и стратегических партнеров для изготовления предсерийных образцов и интеграции наших систем в существующие БАС. Сейчас мы работаем с несколькими предприятиями, но хотелось бы увеличить охват компаний, заинтересованных в нашем изделии", – подчеркнул руководитель проекта Игорь Теткин.