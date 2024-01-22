МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Группа компаний "Элемент" заместит импортные модули для работы навигационной аппаратуры потребителей глобальных спутниковых навигационных систем (НАП ГНСС), уже начала разрабатывать отечественные аналоги, следует из сообщения пресс-службы ГК. Европейские монополисты испугались конкуренции в космонавтике

Группа компаний "Элемент" является крупнейшим разработчиком и производителем микроэлектроники в России. В состав входят десять центров разработки и восемь фабрик по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры. Продукция ГК "Элемент" имеет широкое применение в различных отраслях экономики: в том числе используется в банковских, SIM и транспортных картах, городской инфраструктуре, системах спутниковой навигации, элементах управления на транспорте и др.

Глобальные навигационные системы состоят из спутников на околоземной орбите, наземных станций, которые корректируют их движение, и ГНСС-модулей в навигационной аппаратуре потребителей. Отмечается, что многие зарубежные производители модулей покинули рынок.

Московское НИИ микроэлектронной аппаратуры "Прогресс", входящее в группу компаний "Элемент", планирует к концу 2024 года разработать отечественный НАП геодезического класса. Чтобы выйти на рынок в короткие сроки, на первом этапе в производстве будут использованы импортные элементы, которые в дальнейшем будут замещены отечественными.

НИИМА "Прогресс" также разработает российское программное обеспечение, способное уточнять местоположение с помощью специальных алгоритмов обработки навигационных сигналов.

Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), к которым относится российская система ГЛОНАСС и международная GPS, предназначены для определения местоположения наземных, водных и воздушных объектов. В частности, ГНСС обеспечивают автомобильную и авиационную навигацию, помогают отслеживать движение грузов по автомобильным и железным дорогам, задействованы в судоходстве, а также необходимы для точного размежевания земель и мониторинга добычи полезных ископаемых.