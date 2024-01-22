МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" заблокировала в 5 раз больше фишинговых и скам-ссылок в России в 2023 году по сравнению с 2022 годом, а число вредоносных ссылок увеличилось в 2,5 раза за тот же период, рассказали РИА Новости в компании. "Билайн" и Kaspersky "объединятся" для борьбы с мошенничеством

"По данным "Лаборатории Касперского", в 2023 году объемы онлайн-мошенничества в России значительно выросли. Количество фишинговых и скам-ссылок в доменной зоне.RU, которые заблокировала компания, увеличилось более чем в 5 раз по сравнению с 2022 годом… Также в 2023 году в России увеличилось количество вредоносных ссылок — в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. К этой категории относятся страницы, содержащие ссылки на вредоносные программы, а также интернет-ресурсы, необходимые для работы вредоносов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего злоумышленники в России атаковали аккаунты людей в мессенджерах: фишеры использовали их в рамках многоступенчатых схем телефонного мошенничества и для реализации фишинговых атак на пользователей из списка контактов жертв.

При этом главный эксперт компании Сергей Голованов полагает, что на текущий момент нет предпосылок к снижению объема фишинга и скама в стране: "Злоумышленники продолжают развивать свои тактики и разрабатывать многоступенчатые схемы выманивания данных, например ссылаться на сферу деятельности жертвы". По его словам, такие атаки значительно усложняются в случаях, когда начинаются с сообщения в мессенджере якобы от знакомого или сотрудника той же сферы или сопровождаются фальшивыми голосовыми сообщениями.

В компании также поделились, что в прошлом году 43% пользователей приложения Kaspersky Who Calls поступали звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество. При этом пик пришелся на ноябрь — 18,5% пользователей получали такие звонки. А с различными спам-звонками в 2023 году сталкивались 94%. "В целом важно помнить, что ни в коем случае не стоит называть посторонним коды из смс и push-уведомлений, а если разговор вызывает сомнения, сразу завершайте звонок", — напомнил аналитик Kaspersky Who Calls Владимир Григорьев.