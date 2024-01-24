МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Нейросеть YandexART теперь может изменять фотографии пользователей, передает пресс-служба "Яндекса". "Яндекс Маркет" запустит собственный бренд товаров для дома

Согласно заявлению компании, в приложении "Шедеврум" теперь доступны восемь режимов, среди которых можно выбрать стилизацию под плюшевые или вязаные игрушки, мультяшные рамки, пиксельную графику и другие.

"Пользователи "Шедеврума" смогут изменять собственные изображения и фотографии с помощью нейросети YandexART. Для этого в приложении появились "фильтрумы" — восемь креативных режимов, открывающих еще больше возможностей для творчества и веселья. Изображения можно стилизовать под плюшевые или вязаные игрушки, кадры из мультфильмов, пиксельную графику, нарисованные кистью картинки, а также добавить на них зимнюю атмосферу, неоновое свечение и красочные цветы", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что для того, чтобы стилизовать фотографию, необходимо выбрать один из "фильтрумов", затем загрузить фотографию из галереи мобильного устройства. Изображения можно опубликовать в приложении или сохранить на устройстве. В "Яндексе" также объявили, что в "Шедевруме" скоро будут доступны другие творческие режимы, а также возможность создания собственных режимов обработки изображений с текстовыми запросами.

Первый режим специальной генерации — "Елочная игрушка" — появился в конце 2023 года. Пользователи создали в нем более 4,5 миллиона новогодних украшений.