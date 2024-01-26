МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В России разработали дрон-конвертоплан "Ловкий", который может летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся на сегодняшний день в зоне специальной военной операции беспилотников, сообщили РИА Новости в компании-разработчике данного БПЛА "Хардберри-РусФактор". Работники транспортной безопасности получат право подавлять беспилотники

"Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей, — он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 километров в час. Мы выбрали такую схему для экономии энергии — он взлетает как обычный квадрокоптер, потом уже, самостоятельно разгоняясь в воздухе, летит по законам аэродинамики как самолет", — пояснил генеральный директор компании Алексей Герман

Отмечается, что действующие в настоящее время с двух сторон в зоне СВО коптеры вертикального взлета и посадки нельзя назвать конвертопланами в "классическом" понимании этого термина, так как их делают так, что у них по четыре винта на "штангах", корпус и приделанные крылья для вертикального взлета. Однако, по словам замгендиректора Дмитрия Евсеева, эти БПЛА — обычные квадрокоптеры, максимальная скорость которых достигает 85 километров в час.

В компании также рассказали, что "Ловкий" летит "на крыльях" и расходует на 70% меньше энергии, чем любой квадрокоптер, из-за чего может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше. При этом дальность полета и передачи данных новинки — до 50 километров, а высота полета — до пяти километров, продолжительность — 1,5 часа. Варшава между миром и войной. Поляки оплатят учения НАТО из своего кармана

В "Хардберри-РусФактор" отметили, что для запуска "Ловкого" не нужна катапульта, благодаря чему обслуживать его может всего один оператор. По данным компании, дрон предназначен для разведки и корректировки огня. Экспериментальный образец уже передан в подразделения на фронт, по итогам эксплуатации его серьезно доработали. Как сказал Евсеев, изделие уже получило патент на промышленный образец, а также патент на программное обеспечение БПЛА, разработанное сотрудниками "РусФактора" — выходцами из МАИ. Сейчас компания работает над привлечением инвесторов в проект для наладки серийного производства.

.Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.