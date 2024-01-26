МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Нейросетевая модель "Сбера" GigaChat обошла версию ChatGPT-3.5 от OpenAI по качеству ответов как на английском, так и на русском языках, рассказал РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Андрей Белевцев. Нейросеть YandexART научилась перерисовывать фотографии пользователей

"Искусственный интеллект "Сбера" — нейросетевая модель GigaChat PRO — превзошла доступную на сегодня модель GPT-3.5-turbo от OpenAI по качеству ответов на английском языке", — сообщил Белевцев.

Он рассказал, что специалисты банка провели экзамен MMLU (Massive Multitask Language Understanding). Он включал в себя вопросы в 57 областях знаний, среди них — математика, история, медицина, физика, знания о мире и способности решать проблемы. Белевцев отметил, что GigaChat также превзошла GPT по качеству ответов и на русском языке.

В апреле 2023 года Сбербанк в режиме тестирования запустил мультимодальную нейросеть GigaСhat, которая умеет поддерживать диалог с пользователем, писать программный код, создавать тексты и картинки. Позже, в сентябре, банк открыл доступ к этой нейросети для всех желающих. На сегодняшний день нейросетью "Сбера" пользуются более 2,5 миллиона человек.

"GigaChat может решать множество интеллектуальных или бытовых задач: поддерживать беседу, писать тексты или код, отвечать на вопросы. А включение в ансамбль модели Kandinsky дает ему навык создания изображений… Кроме того сервис упрощает работу с текстами большого объема, помогает писать статьи в нужном стиле и формате, искать информацию и подготавливать на ее основе аналитику", — отметил Белевцев.

В сентябре 2023 года директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк рассказал в интервью РИА Новости, что нейросеть YandexGPT уже обгоняет своего самого популярного конкурента — ChatGPT в версии 3.5 — в ответах на русском языке, а другую известную модель LLama 2 7b — и на родном для нее английском.

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. В конце января 2023 года Microsoft заявила, что инвестирует "миллиарды долларов" в OpenAI. А в марте того же года OpenAI представила новую мультимодальную модель искусственного интеллекта GPT 4, способную распознавать текст и изображения, а также решать сложные задачи с большей точностью.