МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску картографического сервиса "2ГИС" обязал структуры Google восстановить аккаунт истца на сервисе Google Play и вернуть мобильное приложение "2ГИС: карты, маршруты и…" в этот магазин приложений с возможностью его распространения на территории РФ и СНГ, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Google предупредил сотрудников о новых сокращениях во имя развития ИИ

"Иск удовлетворить полностью", — приводится в карточке дела результат рассмотрения дела. Текст резолютивной части решения еще не опубликован.

В иске новосибирского ООО "ДубльГИС", поданном в июле 2023 года, было заявлено несколько требований. Во-первых, истец требовал признать незаконным односторонний отказ ответчиков – американской Google LLC, ирландской Google Commerce Limited и российского ООО "Гугл" – от исполнения соглашения о распространении программных продуктов, выразившийся в удалении аккаунта истца с сервиса Google Play.

Во-вторых, он требовал восстановить доступ к своей электронной почте на gmail.com и обязать ответчиков восстановить аккаунт на сервисе Google Play, "со всеми функциями, существовавшими до удаления", включая восстановление приложения в Google Play.

Наконец, на случай возможного неисполнения судебного акта истец просил взыскать с ответчиков неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения, начиная с шестого дня с даты его вступления в силу, с еженедельным увеличением суммы ежедневно начисляемой неустойки в два раза.

Приложение "2ГИС" пропало из Google Play в мае. Как сообщала компания "ДубльГИС", ранее установленные на Android приложения "2ГИС" продолжают работать. В компании отмечали, что версию "2ГИС" для Android можно бесплатно скачать с сайта "2ГИС" и в других магазинах приложений. А в пресс-службе Google тогда заявили РИА Новости, что удаление приложения связано с соблюдением Google законов о международных санкциях и торговле: компания принимает "соответствующие меры", если обнаруживает приложение, которое нарушает ее условия использования.

Основной владелец сервиса "2ГИС" — Сбербанк, которому принадлежит 72% компании. Основной офис находится в Новосибирске. Приложение предлагает цифровые карты многих российских и зарубежных городов.