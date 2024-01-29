МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Хакеры нарастили число многовекторных DDoS-атак с использованием нескольких различных каналов для взлома или заражения устройств россиян в четвертом квартале 2023 года на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, рассказали в аналитическом центре компании StormWall. Компания Microsoft обвинила Россию в поддержке хакеров

"Хакеры в течение всего 2023 года регулярно применяли многовекторные DDoS-атаки, однако в конце прошлого года произошел сильнейший всплеск подобных атак в мире… В России число таких атак также стремительно увеличилось. В 4 квартале 2023 года количество многовекторных атак на российские компании выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество таких атак за тот же период в мире увеличилось в 2,3 раза. По словам аналитиков, одной из самых заметных тенденций последнего квартала 2023 года стало широкое применение сверхобъемных HTTP DDoS-атак во многих странах. Такие атаки могут отправлять сотни миллионов запросов в секунду, что намного больше, чем могут обрабатывать незащищенные приложения.

Там добавили, что в четвертом квартале прошлого года продолжилось активное использование хакерами DNS-атак во всем мире: в третьем квартале 2023 года 3% всех атак в мире было направлено на DNS, в то время как в следующем квартале такие атаки составили 4% всех атак в мире. "Опасность DNS-атак в том, что они перегружают сервер огромным количеством трафика, делая его недоступным, при этом нарушается его способность преобразовывать доменные имена в IP-адреса", — объяснили в компании.

Там также сообщили, что в этот период злоумышленники широко использовали DDoS-атаки "hit and run", которые длились 30 минут и меньше. Иногда данный вид атаки применяется, чтобы протестировать оборону цели перед более масштабной и продолжительной атакой.