МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. ЦРУ запретило своим аналитикам из российского отдела использовать настольные компьютеры для доступа к мессенджеру Telegram из соображений безопасности, пишет Bloomberg. Telegram-канал впервые в России оштрафовали за рекламу без маркировки

По данным агентства, чтобы получить доступ к приложению, сотрудникам необходимо покинуть комплекс ЦРУ. Bloomberg отмечает, что мессенджер может вызывать повышенный интерес экспертов по России из-за публикаций российских военных блогеров.

Кроме того, американские власти настороженно относятся к ряду инструментов сбора информации, что снижает их способность к разведке по данным открытых источников (OSINT). В агентстве подчеркнули, что американская разведка стремится развивать работу по анализу открытых источников. В связи с этим идет активная работа над разработкой национальной стратегии OSINT, которая будет реализована в ближайшие месяцы, заключили в агентстве.