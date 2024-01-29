2024-01-29T13:50:07+03:00
2024-01-29T13:50:07+03:00
2024-01-29T13:50:07+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240129/842919991.html
Аналитикам ЦРУ по России запретили использовать Telegram, пишут СМИ
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Новости
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ЦРУ запретило своим аналитикам из российского отдела использовать настольные компьютеры для доступа к мессенджеру Telegram из соображений безопасности, пишет Bloomberg. По данным... ПРАЙМ, 29.01.2024
технологии, новости, сша, цру, разведка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. ЦРУ запретило своим аналитикам из российского отдела использовать настольные компьютеры для доступа к мессенджеру Telegram из соображений безопасности, пишет Bloomberg.
По данным агентства, чтобы получить доступ к приложению, сотрудникам необходимо покинуть комплекс ЦРУ. Bloomberg отмечает, что мессенджер может вызывать повышенный интерес экспертов по России из-за публикаций российских военных блогеров.
Кроме того, американские власти настороженно относятся к ряду инструментов сбора информации, что снижает их способность к разведке по данным открытых источников (OSINT). В агентстве подчеркнули, что американская разведка стремится развивать работу по анализу открытых источников. В связи с этим идет активная работа над разработкой национальной стратегии OSINT, которая будет реализована в ближайшие месяцы, заключили в агентстве.