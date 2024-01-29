МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Производство устройств для "умного дома" — домофонов, камер, приборов учета — в России превышает сотни тысяч штук, промышленность готова к масштабированию этого объема, заявил заместитель главы Минпромторга Василий Шпак на пресс-конференции, посвященной внедрению национальных стандартов "умного дома". Минпромторг призвал обратить на маркетплейсы более пристальное внимание

"Что говорить про возможности наших компаний-разработчиков, производителей, то на сегодняшний момент их уже достаточно много в совершенно разных отраслях. Это и домофоны, и камеры, и интеллектуальные приборы учета и электрической энергии, и других ресурсов. И объекты пассивной инфраструктуры — разнообразные СКУДы, датчики неисправности инженерных систем и так далее. Все перечисленные элементы входят в состав, в базовый набор устройств оборудования умного многоквартирного дома. Уже на сегодня объем производства этих изделий давно уже превышает сотни тысяч штук, и наша промышленность готова к масштабированию, готова к увеличению этого производства", — сказал Шпак.

Он отметил, что в России также растет популярность умных устройств, которые россияне используют в своих квартирах — это колонки, датчики, сенсоры и так далее. "Там по некоторым сегментам рост практически кратный, граждане активно выбирают отечественные экосистемы, включая таких наших гигантов, как "Яндекс", "Сбер" и VK", — добавил замминистра.

Позже он уточнил в беседе с журналистами, что на сегодняшний день большинство решений микроэлектроники, необходимых для умных устройств, Россия может производить самостоятельно. Это касается как активных компонентов, которые обеспечивают прием и передачу данных, так и пассивных элементов.

"То есть это задача вполне посильная, поэтому мы за нее и взялись, потому что это и сейчас, при нынешнем уровне развития, даст нам возможность серьезно расширить рынки", — добавил Шпак.

По словам замминистра, важным шагом для внедрения умных устройств в многоквартирные дома стала разработка стандартов — они описывают область, для которой министерства, в частности Минцифры и Минпромторг, будут разрабатывать регулирование. "Для электроники это просто важный шаг в силу того, что это большие серьезные рынки, это новые ниши для наших продуктов", — добавил он.