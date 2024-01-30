МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Пользователи сообщают о сбоях на сайтах доменной зоны ru в России, приводит информацию Downradar. Сергей Кучушев назначен новым замглавы Минцифры

Так, жалобы поступают на "Яндекс", "Дзен", "Авито", Wildberries, "Одноклассники" и других сайтов в доменной зоне.ru. Сбой начался около 19.30 мск.

Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также есть жалобы из других регионов России — Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана.

Корреспондент РИА Новости сообщил, что в Москве также испытывают проблемы с оплатой с помощью банковских приложений и доступом к порталу "Госуслуг".

В частности, при открытии приложений банков "Тинькофф" и Сбербанка показывается уведомление об отсутствии связи с интернетом.

Похожая ситуация произошла с сайтами этого домена на территории Киргизии и Грузии.