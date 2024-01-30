2024-01-30T20:26:00+03:00
2024-01-30T21:06:46+03:00
2024-01-30T20:26:00+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240130/842937719.html
В доменной зоне ru в России произошел сбой
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пользователи сообщают о сбоях на сайтах доменной зоны ru в России, приводит информацию Downradar. Так, жалобы поступают на "Яндекс", "Дзен", "Авито", Wildberries, "Одноклассники"... ПРАЙМ, 30.01.2024
технологии, новости, россия, интернет, сбой
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Пользователи сообщают о сбоях на сайтах доменной зоны ru в России, приводит информацию Downradar.
Так, жалобы поступают на "Яндекс", "Дзен", "Авито", Wildberries, "Одноклассники" и других сайтов в доменной зоне.ru. Сбой начался около 19.30 мск.
Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также есть жалобы из других регионов России — Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана.
Корреспондент РИА Новости сообщил, что в Москве также испытывают проблемы с оплатой с помощью банковских приложений и доступом к порталу "Госуслуг".
В частности, при открытии приложений банков "Тинькофф" и Сбербанка показывается уведомление об отсутствии связи с интернетом.
Похожая ситуация произошла с сайтами этого домена на территории Киргизии и Грузии.