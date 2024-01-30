МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Доступ к сайтам в зоне.RU будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону.RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, сообщили в Минцифры РФ. Сергей Кучушев назначен новым замглавы Минцифры

"В ближайшее время доступ к сайтам в зоне.RU будет восстановлен. Возникла техническая проблема, затронувшая зону.RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением", — говорится в сообщении.

В министерстве объяснили, что DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных. Сейчас проблема решена для абонентов Национальной системы доменных имен.

"Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации", — сказали в Минцифры.

30 января вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны.RU в России, жалобы фиксирует сервис Downradar. Сбой начался около 19.30 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также есть жалобы из других регионов России — Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана.