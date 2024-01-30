2024-01-30T20:59:00+03:00
2024-01-30T21:00:49+03:00
2024-01-30T20:59:00+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240130/842937935.html
В Минцифры пообещали скоро восстановить работу зоны .RU
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Доступ к сайтам в зоне.RU будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону.RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, сообщили в... ПРАЙМ, 30.01.2024
технологии, новости, россия, домен ru
https://cdnn.1prime.ru/images/83879/34/838793407.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83879/34/838793407.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83879/34/838793406.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83879/34/838793406.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83879/33/838793394.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83879/33/838793394.jpg
https://1prime.ru/society/20231219/842614866.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Доступ к сайтам в зоне.RU будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону.RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, сообщили в Минцифры РФ.
"В ближайшее время доступ к сайтам в зоне.RU будет восстановлен. Возникла техническая проблема, затронувшая зону.RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением", — говорится в сообщении.
В министерстве объяснили, что DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных. Сейчас проблема решена для абонентов Национальной системы доменных имен.
"Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации", — сказали в Минцифры.
30 января вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны.RU в России, жалобы фиксирует сервис Downradar. Сбой начался около 19.30 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также есть жалобы из других регионов России — Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана.