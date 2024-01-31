МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Даже получив данные мозговой активности, прочитать мысли и воспоминания человека невозможно, поэтому хакеры не смогут красть их, рассказал РИА Новости главный техэксперт "Лаборатории Касперского" Александр Гостев. Илон Маск сообщил, что его компания успешно вживила имплант в мозг человека

"С этой темой связано очень много заблуждений, одно из самых ярких — возможность для хакеров красть мысли и даже воспоминания. Подобную атаку на современном уровне развития науки и медицины совершить невозможно, так как, получив данные мозговой активности, нельзя определить, о чем думает человек", — заявил эксперт.

Кроме того, Гостев добавил, что информация с чипа поступает в специально разработанный интерфейс, который анализирует полученные данные, но не может передавать сигнал в обратную сторону. По его словам, в некоторых случаях интерпретация помогает выполнить одну из набора команд — к примеру, совершить звонок кому-либо.

Гостев добавил, что возможные киберриски связаны лишь с устройством, на котором работает упомянутый интерфейс. Опасность есть в тех случаях, если устройство недостаточно защищено и может подвергнуться кибератаке, или если злоумышленник выдает себя за продавца чипа и, продавая его, получает доступ к системе.

30 января американский бизнесмен Илон Маск рассказал о первом человеке, получившем нейрочип компании Neuralink. По словам Маска, этот человек чувствует себя хорошо, а компании удалось получить многообещающие результаты, связанные с работой устройства. Позднее Маск сообщил, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия") и предоставляет своему носителю возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли. В первую очередь оно создано для людей, утративших возможность использовать конечности.