МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" представит на выставке World Defense Show, которая пройдет в Саудовской Аравии, более 100 образцов вооружений, рассказали в пресс-службе компании. "Ростех" представит в Саудовской Аравии флагманский беспилотник Supercam

World Defense Show — это выставка обороны и безопасности, которая проходит раз в два года в Эр-Рияде. Организатором выступает Главное управление военной промышленности Саудовской Аравии. В 2024 году выставка будет проходить с 4 по 8 февраля. Участники со всего мира покажут технологии, представляющие собой будущее обороной индустрии.

"Госкорпорация "Ростех" представит на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии свыше 100 образцов вооружений. В экспозицию войдет боевая и транспортная авиация, бронетехника, беспилотники, высокоточные боеприпасы, стрелковое оружие и другие разработки", — сказали в пресс-службе.

Также уточнялось, что в качестве главного экспоната компания представит транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) от Объединенной авиастроительной корпорации. Это модернизированная версия "транспортника" Ил-76МД, получившая новый двигатель, усовершенствованное крыло, "стеклянную кабину".

Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов отмечал, что страны Ближнего Востока и Северной Африки глубоко заинтересованы в вооружении и военной технике, которая продемонстрировала себя в реальных боевых действиях и показала превосходство над продукцией конкурентов. По его словам, все продвигаемые сегодня "Ростехом" образцы для ВВС, сухопутных войск, специальных подразделений соответствуют этим критериям.

В частности, в Саудовской Аравии будет представлена боевая машина пехоты БМП-3 с динамической защитой. Она выпускается "Курганмашзаводом" холдинга "Высокоточные комплексы" и является одной из самых совершенных машин в своем классе. Будет показан Т-90МС — экспортная версия танка Т-90М, выпускаемого "Уралвагонзаводом".

Традиционно продемонстрировано стрелковое оружие от группы компаний "Калашников", в том числе автоматы "двухсотой" серии, АК-12, АК-15, АК-19 и АК-308 и новинки — пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 и снайперская винтовка Чукавина.

Кроме того, будет показан барражирующий боеприпас "Куб". Ранее сообщалось, что госкорпорация представит на выставке флагманский дрон Supercam S350, который наделен способностью эффективно выполнять работу по аэрофотосъемке и видеомониторингу на высотах от 150 метров до 5 километров.

Государственная корпорация "Ростех" — российская компания, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.