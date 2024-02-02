МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в экономику и госуправление РФ составил около 1 триллиона рублей, к 2030 году превысит 10 триллионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане. Мишустин заявил о равных возможностях российских нейросетей и ChatGPT

"Что касается цифровых решений, продолжаем работу по их внедрению во все сферы. В том числе, конечно, на основе искусственного интеллекта. Сегодня подробно об этом говорили на выставке. За последние два года средний уровень его использования в отраслях экономики и госуправлении вырос в полтора раза. Мы это измеряем. Экономический эффект составляет уже чуть выше триллиона рублей. А концу десятилетия превысит уже десять триллионов. Что добавит к валовому внутреннему продукту почти шесть процентов", — сообщил Мишустин.

Премьер также отметил, что при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам.

"В "мозгах" российского GigaChat и западного, в частности, ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое "хорошо", а что такое "плохо". И при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли — например, в науку, медицину, промышленность — очень важно использовать модели, отвечающие общечеловеческим, мировым ценностям и, конечно, собственным национальным интересам. И мы это учитываем", — сказал Мишустин.

Кроме того, добавил премьер, Россия готова передавать партнерам конкретные технологические и платформенные решения, при этом каждая страна сохранит суверенитет данных.

Он отметил, что общими останутся только сервисы ядра платформ. Такие собственные и надежные системы просто необходимы, подчеркнул глава российского правительства.

Также Мишустин пригласил слушателей в Нижний Новгород на конференцию "Цифровая индустрия промышленной России", она пройдет в мае.

Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.