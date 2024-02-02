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2024-02-02T09:58:04+03:00
2024-02-02T09:58:04+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240202/842965701.html
Мишустин оценил компетенции России в цифровых технологиях
Технологии
Новости
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Россия входит в тройку мировых лидеров, обладающих серьезными компетенциями в цифровых технологиях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии... ПРАЙМ, 02.02.2024
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Россия входит в тройку мировых лидеров, обладающих серьезными компетенциями в цифровых технологиях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане.
"Мы сегодня в тройке мировых лидеров, обладающих серьезными компетенциями в цифровых технологиях. В том числе их применение помогает нам сегодня реагировать на совсем не простые внутренние и внешние вызовы", — сказал Мишустин.
Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.