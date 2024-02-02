АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Россия входит в тройку мировых лидеров, обладающих серьезными компетенциями в цифровых технологиях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане. Мишустин оценил эффект от внедрения ИИ в экономику в триллион рублей

"Мы сегодня в тройке мировых лидеров, обладающих серьезными компетенциями в цифровых технологиях. В том числе их применение помогает нам сегодня реагировать на совсем не простые внутренние и внешние вызовы", — сказал Мишустин.

Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.