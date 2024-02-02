МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россия ведет переговоры в части экспорта платформы "Госуслуги" в дружественные страны, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" глава Минцифры Максут Шадаев. Пользователей "Госуслуг" за пять лет стало в два раза больше

"Мы обсуждаем, в том числе, экспорт нашей платформы "Госуслуги" в дружественные страны", — сказал он.

Шадаев напомнил, что РФ является первой страной, создавшей освобожденную от любых закрытых продуктов платформу. "В этом смысле наша платформа может спокойно внедряться, не требуется никаких лицензионных отчислений", — отметил он.

В четверг на пленарной сессии на форуме Digital Almaty 2024 в Казахстане глава Минцифры сообщал, что портал "Госуслуги" стал пятой цифровой экосистемой в России по масштабу трафика, а число активных пользователей в сутки составляет 10 миллионов человек.