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2024-02-02T17:03:53+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240202/842972270.html
Россия ведет переговоры по экспорту платформы "Госуслуги"
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Россия ведет переговоры в части экспорта платформы "Госуслуги" в дружественные страны, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" глава Минцифры Максут Шадаев. "Мы обсуждаем, в том... ПРАЙМ, 02.02.2024
технологии, новости, россия, экспорт госуслуг, дружественные страны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россия ведет переговоры в части экспорта платформы "Госуслуги" в дружественные страны, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" глава Минцифры Максут Шадаев.
"Мы обсуждаем, в том числе, экспорт нашей платформы "Госуслуги" в дружественные страны", — сказал он.
Шадаев напомнил, что РФ является первой страной, создавшей освобожденную от любых закрытых продуктов платформу. "В этом смысле наша платформа может спокойно внедряться, не требуется никаких лицензионных отчислений", — отметил он.
В четверг на пленарной сессии на форуме Digital Almaty 2024 в Казахстане глава Минцифры сообщал, что портал "Госуслуги" стал пятой цифровой экосистемой в России по масштабу трафика, а число активных пользователей в сутки составляет 10 миллионов человек.