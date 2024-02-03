МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Молодые российские инженеры разработали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с полностью отечественным контроллером, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ. "Ростех" представит в Саудовской Аравии флагманский беспилотник Supercam

Контроллер – это компьютерная плата, благодаря которой дрон ориентируется в воздухе, обрабатывает информацию и принимает команды оператора. "Команда инженеров из молодежного проектного центра МГТУ "Станкин" разработала беспилотник с полностью отечественным контроллером для мониторинга и доставки грузов в отдаленных и труднодоступных районах страны", — рассказали в пресс-службе.

Команда центра ведет работу над созданием БПЛА с системой вертикального взлета и посадки. "Мы планируем уменьшить вклад индуктивного сопротивления крыльев за счет использования свежих исследований в области аэродинамики. Благодаря нововведениям планируем повысить массу полезной нагрузки или дальность полета на 20% по сравнению с классическими решениями по сопоставимой стоимости", – сказал техник молодежного проектного центра МГТУ "Станкин" Семен Королев, слова которого передала пресс-служба НТИ.

По его словам, БПЛА будет сделан из современных композитных материалов, а критически нагруженные детали – из авиационных сплавов. Проектируемый БПЛА рассчитан на продолжительный полет более 4 часов, то есть при полной загрузке он сможет преодолеть около 250 километров. Крейсерская скорость аппарата составит 60 километров в час. Сегодня команда создает экспериментальную версию дрона, который рассчитан на перевозку до 1 килограмма груза.

"Главной отличительной чертой нашего решения является реализация полетного контроллера с использованием российской электронной компонентной базы. Использование отечественного решения имеет множество плюсов — начиная от доступности поддержки и помощи в адаптации решения для конкретного беспилотника клиента, заканчивая преимуществами при оценке в реестре Минпромторга", – объяснил Королев.

Полетный контроллер с отечественной элементной базой команда планирует вывести на рынок в третьем квартале 2024 года, уточнили в пресс-службе НТИ. Целевая аудитория разработки – жители отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. По оценкам Росстата, в данный момент таких районах проживают около 500 тысяч человек. Больше всего таких территорий в Сибири и на Севере. Также беспилотник для доставки грузов может быть востребован специалистами МЧС, нефтедобывающей отрасли и в сфере геологоразведки, добавил Королев.