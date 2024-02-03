МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Россия должна создавать креативные продукты, которые будут востребованы и за ее пределами, заявила РИА Новости президент АНО "Креативная экономика" Марина Абрамова. Эксперт назвала долю креативной экономики в ВВП России

"Важно создавать внутри России продукты, которые будут востребованы и за ее пределами. Выходить на рынки Средней Азии, Китая, Индии, строить партнерства и создавать коллаборации", — сказала она.

Креативные индустрии, по ее словам, – это современные проводники ценностей, поэтому важно создавать социально значимые креативные продукты.

"Это то, что сегодня и завтра будут потреблять наши дети: музыка, кино, мультфильмы, игры, книги, короткие видео, наконец", — перечислила собеседница агентства.

"Какими смыслами они наполнены, какие ценности в них заложены? Какие тренды они создают, кого они воспитывают? Все это зависит, в том числе, от креативных индустрий", — подчеркнула Абрамова.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.