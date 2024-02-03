2024-02-03T17:25:39+03:00
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2024-02-03T17:25:39+03:00
2024
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Китай вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с ИИ
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Китай успешно вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ), сообщило Центральное телевидение Китая. Запуск провели в 11.06 по местному... ПРАЙМ, 03.02.2024
технологии, новости, китай, коммерческий спутник с ии, искусственный интеллект
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 3 фев — ПРАЙМ. Китай успешно вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ), сообщило Центральное телевидение Китая.
Запуск провели в 11.06 по местному времени (6.06 мск) специалисты космодрома Тайюань в морской акватории у побережья города Янцзян южной китайской провинции Гуандун. Ракета-носитель "Цзелун-3" вывела на запланированную орбиту 9 спутников, в числе которых был и аппарат с ИИ.
Он получил название "Жунпяо" (второе название "Синшидай-18"), его разработала компания Guoxing Aerospace Technology из города Чэнду юго-западной провинции Сычуань. Аппарат является спутником с интегрированной сетью зондирования и предназначен для проверки алгоритма synaesthesia fusion AI на орбите. Спутник будет обладать возможностью удаленной интегрированной платформы для будущих коммуникационных сетей.
Ракета-носитель "Цзелун-3" также вывела на орбиту египетский спутник NExSat-1 и спутники DRO-L, "Чжисин-2A", "Дунфан Хуэйянь", спутники "Вэйхай-1" и "Вэйхай-2", а также "Синшидай-19" и "Синшидай-20".
Для ракет-носителей "Цзелун-3" миссия стала третьим запуском.