ПЕКИН, 3 фев — ПРАЙМ. Китай успешно вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ), сообщило Центральное телевидение Китая. Космические войска России нарастят пуски ракет-носителей

Запуск провели в 11.06 по местному времени (6.06 мск) специалисты космодрома Тайюань в морской акватории у побережья города Янцзян южной китайской провинции Гуандун. Ракета-носитель "Цзелун-3" вывела на запланированную орбиту 9 спутников, в числе которых был и аппарат с ИИ.

Он получил название "Жунпяо" (второе название "Синшидай-18"), его разработала компания Guoxing Aerospace Technology из города Чэнду юго-западной провинции Сычуань. Аппарат является спутником с интегрированной сетью зондирования и предназначен для проверки алгоритма synaesthesia fusion AI на орбите. Спутник будет обладать возможностью удаленной интегрированной платформы для будущих коммуникационных сетей.

Ракета-носитель "Цзелун-3" также вывела на орбиту египетский спутник NExSat-1 и спутники DRO-L, "Чжисин-2A", "Дунфан Хуэйянь", спутники "Вэйхай-1" и "Вэйхай-2", а также "Синшидай-19" и "Синшидай-20".

Для ракет-носителей "Цзелун-3" миссия стала третьим запуском.