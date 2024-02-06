МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Более 65 тысяч атак на объекты критической информационной инфраструктуры было отражено в 2023 году в России, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в рамках Дня цифровизации. В результате атаки БПЛА в Воронеже повреждены 35 квартир, заявил губернатор

"В 2023 году были успешно отражены более 65 тысяч атак на объекты критической (информационной — ред.) инфраструктуры", — отметил Чернышенко.

Вице-премьер также добавил, что около 20 тысяч российских программных продуктов и баз данных зарегистрировано в реестре отечественного программного обеспечения (ПО). Этот показатель в 2,5 раза превышает значения 2020 года.

Чернышенко подчеркнул, что по инициативе председателя правительства России Михаила Мишустина производится работа по импортозамещению промышленного и общесистемного программного обеспечения. В рамках 34 центров отраслевых компетенций уже реализуется 197 особо значимых проектов, некоторые из которых уже используются на практике.