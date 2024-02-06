2024-02-06T12:11:33+03:00
2024-02-06T12:11:33+03:00
2024-02-06T12:11:33+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240206/842995027.html
Чернышенко рассказал об атаках на объекты критической инфраструктуры
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Более 65 тысяч атак на объекты критической информационной инфраструктуры было отражено в 2023 году в России, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в рамках Дня... ПРАЙМ, 06.02.2024
общество , технологии, новости, россия, атаки, инфраструктура
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Более 65 тысяч атак на объекты критической информационной инфраструктуры было отражено в 2023 году в России, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в рамках Дня цифровизации.
"В 2023 году были успешно отражены более 65 тысяч атак на объекты критической (информационной — ред.) инфраструктуры", — отметил Чернышенко.
Вице-премьер также добавил, что около 20 тысяч российских программных продуктов и баз данных зарегистрировано в реестре отечественного программного обеспечения (ПО). Этот показатель в 2,5 раза превышает значения 2020 года.
Чернышенко подчеркнул, что по инициативе председателя правительства России Михаила Мишустина производится работа по импортозамещению промышленного и общесистемного программного обеспечения. В рамках 34 центров отраслевых компетенций уже реализуется 197 особо значимых проектов, некоторые из которых уже используются на практике.