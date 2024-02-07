МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "Яндекс" расширяет программу по поиску уязвимостей "Охота за ошибками" — "белым хакерам" предлагают проверить на баги "Станцию Дуо Макс", "Станцию Миди" и "ТВ Станции", повышена и максимальная сумма вознаграждений за найденные уязвимости в умных устройствах — до миллиона рублей с 600 тысяч, рассказали в пресс-службе компании. "Яндекс" назвал число заблокированных спам-писем в 2023 году

"Яндекс расширил программу "Охота за ошибками" для умных устройств, добавив в нее новинки прошлого года — "Станцию Дуо Макс", "Миди" и "ТВ Станции". Максимальная сумма вознаграждения за найденные уязвимости выросла с 600 тысяч до миллиона рублей. Это поможет привлечь больше "белых хакеров", чтобы проверить устройства на прочность", — отметили в компании.

Сумма выплаты зависит от критичности ошибки. Кроме этого, "Яндекс" увеличил вознаграждение за найденные уязвимости в других устройствах, например в "Станции Мини" с часами или "Станции Макс".

Впервые "Охота за ошибками" была запущена в 2012 году, это постоянная программа компании для "этичных" хакеров, то есть тех, кто разбирается в компьютерной безопасности, находит уязвимости в продуктах компаний в сфере информационных технологий и сообщает им об этом за награду.

В июне 2023 года компания сообщила о том, что до конца года выделит 100 миллионов рублей на вознаграждения "белым хакерам", которые найдут уязвимости в его продуктах и инфраструктуре, — это в два с половиной раза больше, чем годом ранее. В декабре 2023 года "Яндекс" запустил второй конкурс программы поиска уязвимостей, которые могут привести к раскрытию чувствительной информации.