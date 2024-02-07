МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. В России начали объявлять тендеры на уничтожение техники от компании Apple, заявил в Telegram ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Xiaomi удалил фейковые RuStore из своего магазина приложений

"Был недавно в Перми, там городская администрация провела тендер на уничтожение 26 единиц техники (смартфоны, компьютеры). Назван победитель, компания ООО "Ай Ти Эм", стоимость работ 1200 рублей! Всего! Оставить технику нельзя, она должна быть физически уничтожена, — рассказал эксперт.

По его мнению, подобным образом в 2024 году уничтожат около 120 тысяч продуктов Apple, сумма ликвидированных гаджетов превысит два миллиарда рублей.

Apple — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Основана в Калифорнии Стивом Джобсом, Рональдом Уэйном и Стивом Возняком в 1976 году.