2024-02-07T22:12:54+03:00
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2024-02-07T22:12:54+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240207/843012443.html
В России уничтожат тысяч единиц техники Apple, заявил аналитик
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В России начали объявлять тендеры на уничтожение техники от компании Apple, заявил в Telegram ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "Был недавно в Перми, там... ПРАЙМ, 07.02.2024
технологии, новости, россия, apple, аналитика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. В России начали объявлять тендеры на уничтожение техники от компании Apple, заявил в Telegram ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Был недавно в Перми, там городская администрация провела тендер на уничтожение 26 единиц техники (смартфоны, компьютеры). Назван победитель, компания ООО "Ай Ти Эм", стоимость работ 1200 рублей! Всего! Оставить технику нельзя, она должна быть физически уничтожена, — рассказал эксперт.
По его мнению, подобным образом в 2024 году уничтожат около 120 тысяч продуктов Apple, сумма ликвидированных гаджетов превысит два миллиарда рублей.
Apple — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Основана в Калифорнии Стивом Джобсом, Рональдом Уэйном и Стивом Возняком в 1976 году.