2024-02-08T14:23:58+03:00
2024-02-08T14:23:58+03:00
2024-02-08T14:23:58+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240208/843019428.html
Россиян предупредили о мошеннических звонках "от имени ФНС"
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Мошенники стали звонить россиянам в мессенджерах с просьбой оплатить налоговую задолженность, говорится в материалах Сбербанка. "Звонок в мессенджере: у вас налоговая... ПРАЙМ, 08.02.2024
технологии, новости, сбербанк, россия, мошенники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Мошенники стали звонить россиянам в мессенджерах с просьбой оплатить налоговую задолженность, говорится в материалах Сбербанка.
"Звонок в мессенджере: у вас налоговая задолженность. Если о таком вам сообщают в мессенджерах и просят сразу оплатить, то вам звонят мошенники", — говорится в Telegram-канале банка.
"Сбер" поясняет, что "сотрудники Федеральной налоговой службы не используют этот способ связи" и призывает проверять наличие задолженности в личном кабинете налоговой или приложении банка.
Ранее в январе ФНС России предупредила, что мошенники стали под ее видом рассылать электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика.