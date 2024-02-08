МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Мошенники стали звонить россиянам в мессенджерах с просьбой оплатить налоговую задолженность, говорится в материалах Сбербанка. В "Столото" назвали число заблокированных мошеннических ресурсов

"Звонок в мессенджере: у вас налоговая задолженность. Если о таком вам сообщают в мессенджерах и просят сразу оплатить, то вам звонят мошенники", — говорится в Telegram-канале банка.

"Сбер" поясняет, что "сотрудники Федеральной налоговой службы не используют этот способ связи" и призывает проверять наличие задолженности в личном кабинете налоговой или приложении банка.

Ранее в январе ФНС России предупредила, что мошенники стали под ее видом рассылать электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика.