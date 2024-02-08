МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Иностранные "партнеры" в ряде областей даже не пытаются вводить санкции против России, стране необходимо быть сильной, самодостаточной и конкурентоспособной, заявил президент России Владимир Путин. Bloomberg назвал главные мишени новых санкций Евросоюза

"Уверен, вы знаете, что в тех научных, технологических сферах, где у нас весомые, уникальные компетенции, наши зарубежные "партнеры", как мы всегда говорили, даже и не пытаются вводить против нас какие бы то ни было санкции и ограничения, понимают, что здесь это бесполезно и бессмысленно", — заявил Путин на торжественном вечере, посвященном 300-летию Российской академии наук.

Он подчеркнул, что "нам нужно быть сильными, самодостаточными и конкурентоспособными по всем ключевым векторам прогресса".

"Самодостаточными — с точки зрения обеспечения собственных ключевых потребностей, конкурентоспособными — для того, чтобы формировать глобальную повестку развития, занимать прочные позиции на мировых рынках, как на сегодняшних, так и на перспективных", — добавил президент.

В четверг он выступил на торжественном вечере в Кремле, посвященном 300-летию Российской академии наук. Президент подчеркнул, что все подобные ограничения и запреты "вводят люди явно не академического склада ума, не понимающие, что невозможно создать барьеры абсолютные, железный занавес, как это было когда-то".

"Но даже во времена железного занавеса не было возможности запретить общение между учеными. Вспомним, как создавался ядерный проект, вспомним выдающихся физиков — Ферми, Бора и так далее. Но и тогда было невозможно запретить общение, а сегодня это просто нелепо. Тем не менее эти попытки продолжаются", — заявил Путин.