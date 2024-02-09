МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск повторно поделился интервью журналиста Такера Карлсона и президента России Владимира Путина, объяснив, как его можно посмотреть с помощью Apple TV. Об этом Маск сообщил в социальной сети Х. Маск возмутился из-за возможных санкций ЕС против Такера Карлсона

"Любое видео в (соцсети) X легко можно посмотреть на экране телевизора, используя (беспроводную технологию Apple) AirPlay. Нажмите на иконку справа снизу", — написал Маск.

Ранее американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд. Интервью было опубликовано в социальной сети X и уже набрало более 70 миллионов просмотров.

Как ранее отмечал сам Карлсон, необходимость взять интервью у российского президента была связана с тем, что в Соединенных Штатах не понимают, что происходит в России и на Украине на самом деле. По его словам, интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые берут американские СМИ, являются государственной пропагандой в самой отвратительной форме.