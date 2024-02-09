2024-02-09T15:39:33+03:00
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США инвестируют крупную сумму в исследования полупроводников
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Белый дом планирует инвестировать более пяти миллиардов долларов на исследования и разработки полупроводников, говорится в заявлении на сайте администрации президента США... ПРАЙМ, 09.02.2024
финансы, технологии, новости, сша, полупроводники, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Белый дом планирует инвестировать более пяти миллиардов долларов на исследования и разработки полупроводников, говорится в заявлении на сайте администрации президента США.
"Сегодня администрация (президента США Джо) Байдена и (вице-президента Камалы) Харрис объявила о том, что собирается инвестировать более пяти миллиардов долларов в исследования, связанные с полупроводниками, их развитие и потребности в рабочей силе, в том числе в Национальный центр полупроводниковых технологий (National Semiconductor Technology Center, NSTC), для того, чтобы достичь целей президента Байдена по стимулированию исследований и разработок в США", — говорится в заявлении.
В Вашингтоне надеются, что эти инвестиции должны сократить время и стоимость коммерциализации новых технологий, укрепить национальную безопасность страны и обеспечить рабочие места в данной сфере.
Ранее издание Wall Street JournaL сообщало о планах администрации Байдена выделить несколько миллиардов долларов США крупным компаниями-производителям полупроводников с целью продемонстрировать свои экономические достижения перед президентскими выборами.