МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Белый дом планирует инвестировать более пяти миллиардов долларов на исследования и разработки полупроводников, говорится в заявлении на сайте администрации президента США. Китай создаст фонд для инвестиций в полупроводники, пишет СМИ

"Сегодня администрация (президента США Джо) Байдена и (вице-президента Камалы) Харрис объявила о том, что собирается инвестировать более пяти миллиардов долларов в исследования, связанные с полупроводниками, их развитие и потребности в рабочей силе, в том числе в Национальный центр полупроводниковых технологий (National Semiconductor Technology Center, NSTC), для того, чтобы достичь целей президента Байдена по стимулированию исследований и разработок в США", — говорится в заявлении.

В Вашингтоне надеются, что эти инвестиции должны сократить время и стоимость коммерциализации новых технологий, укрепить национальную безопасность страны и обеспечить рабочие места в данной сфере.

Ранее издание Wall Street JournaL сообщало о планах администрации Байдена выделить несколько миллиардов долларов США крупным компаниями-производителям полупроводников с целью продемонстрировать свои экономические достижения перед президентскими выборами.