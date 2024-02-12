МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. На Украине утверждают, что китайские шпионские программы применяются для организации кибератак на Украине, пишет испанская газета Pais со ссылкой на заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Демедюка. Киев бросил лучшую бригаду ВСУ для удержания фронта, пишут СМИ

"Китайские шпионские программы использовались для атак с деструктивными целями на Украине", — говорится в тексте публикации. В газете отметили, что программы для перехвата данных, разработанные Китаем, также якобы использовались при кибератаках на украинские учреждения.

По словам Демедюка, в Киеве знают, что Пекин поделился с Россией некоторыми "знаниями". Тем не менее, никаких существенных доказательств представлено не было.

Ранее издание The Times сообщало со ссылкой на документ разведки Украины, что Китай организовал масштабную кибератаку на военные и ядерные объекты Украины в преддверии конфликта с Россией. Источник из Службы безопасности Украины отмечал, что более 600 веб-сайтов, принадлежащих министерству обороны в Киеве и другим учреждениям, подверглись тысячам попыток взлома. Кампания координировалась правительством Китая, заключили в издании.