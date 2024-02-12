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2024-02-12T17:47:00+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240212/843049419.html
СМИ: хакеры из Бахрейна атаковали системы пятого флота США и нашли секреты
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Хакерская группа из Бахрейна провела успешную атаку на бортовые системы кораблей пятого флота США, часть полученных таким образом данных была опубликована в интернете, сообщает... ПРАЙМ, 12.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Хакерская группа из Бахрейна провела успешную атаку на бортовые системы кораблей пятого флота США, часть полученных таким образом данных была опубликована в интернете, сообщает иранское госагентство Fars.
"Хакерская группа "Аль-Туфан" заявила, что провела операцию против пятого флота ВМС США в Бахрейне и получила секретные сведения. Эта группа опубликовала часть этой информации", — сказано в сообщении
Отмечается, что, по словам хакеров, эти сведения "нечто большее, и оно попадает в руки тех, кто поддерживает операции оси сопротивления против американской оси зла".