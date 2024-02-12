МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Хакерская группа из Бахрейна провела успешную атаку на бортовые системы кораблей пятого флота США, часть полученных таким образом данных была опубликована в интернете, сообщает иранское госагентство Fars. СМИ обвинили "русских хакеров" в атаке на испанские госучреждения

"Хакерская группа "Аль-Туфан" заявила, что провела операцию против пятого флота ВМС США в Бахрейне и получила секретные сведения. Эта группа опубликовала часть этой информации", — сказано в сообщении

Отмечается, что, по словам хакеров, эти сведения "нечто большее, и оно попадает в руки тех, кто поддерживает операции оси сопротивления против американской оси зла".