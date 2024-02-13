2024-02-13T09:36:37+03:00
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2024-02-13T09:36:37+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240213/843052602.html
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных фишинговых ресурсов
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Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) в январе 2024 года заблокировали 575 фишинговых ресурсов и 36 сайтов, на... ПРАЙМ, 13.02.2024
технологии, новости, роскомнадзор, фишинговые сайты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) в январе 2024 года заблокировали 575 фишинговых ресурсов и 36 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение, сообщило ведомство.
"В январе 2024 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования: заблокировали 575 фишинговых ресурсов и 36 сайтов, на которых распространялись вредоносное программное обеспечение (ПО)", — говорится в сообщении Telegram-канала РКН.
Отмечается, что специалисты центра в январе выявили и устранили 824 нарушения маршрутизации трафика, а также направили 66 бюллетеней безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в ПО с рекомендациями по их устранению и отразили 4 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов.