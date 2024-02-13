МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) в январе 2024 года заблокировали 575 фишинговых ресурсов и 36 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение, сообщило ведомство. СМИ: хакеры из Бахрейна атаковали системы пятого флота США и нашли секреты

"В январе 2024 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования: заблокировали 575 фишинговых ресурсов и 36 сайтов, на которых распространялись вредоносное программное обеспечение (ПО)", — говорится в сообщении Telegram-канала РКН.

Отмечается, что специалисты центра в январе выявили и устранили 824 нарушения маршрутизации трафика, а также направили 66 бюллетеней безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в ПО с рекомендациями по их устранению и отразили 4 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов.