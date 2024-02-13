МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. "Яндекс" запустил обновленный браузер со встроенными нейросетями нового поколения: теперь пользователи могут улучшать свои тексты и генерировать изображения прямо в интерфейсе браузера, сообщила пресс-служба компании. "Яндекс Маркет" запустил свой бренд компьютерной техники

"Яндекс" встроил нейросети нового поколения в собственный браузер. Нейробраузер стирает языковые барьеры и меняет подход к созданию и потреблению контента в интернете. Пользователи смогут улучшать свои тексты и генерировать изображения прямо в интерфейсе обновленного "Яндекс Браузера". Его нейросети переведут на русский видео с восьми иностранных языков, перескажут их, сгенерируют субтитры и не только", — рассказали в компании.

Работу с текстом в браузере облегчит YandexGPT 2: с помощью нейросети пользователи смогут изменять формат, сокращать и исправлять ошибки в своих текстах на сайтах и в веб-приложениях. Кроме этого, появился нейросетевой перевод и озвучивание видео с японского и корейского языков. Ранее эта функция была доступна для английского, китайского, французского, испанского, итальянского и немецкого.

Создавать изображения в "Яндекс Браузере" теперь можно с помощью нейросети YandexART. Чтобы это сделать, нужно обратиться к Алисе и текстом или голосом описать то, что хочется увидеть на картинке. Этот режим работы называется "Давай нарисуем".