МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Миру потребуется надзорный орган вроде МАГАТЭ для контроля над разработкой искусственного интеллекта (ИИ), поскольку эта технология окажет всемирное значение, считает глава компании OpenAI Сэм Альтман. Эксперт раскрыл, как долго ИИ не сможет угрожать человечеству

"Мир протестирует множество законодательств (в области ИИ – ред.)… Но я верю, что в какой-то момент нам понадобится всемирная система. Примером, который я уже озвучивал, может быть МАГАТЭ", — сказал Альтман, выступая на Форуме промышленности и передовых технологий в рамках Всемирного саммита правительств (WGS) в ОАЭ. Трансляция его выступления была выложена в сети.

По мнению Альтмана, причиной для создания такой организации станет всемирное значение, которое технологии ИИ окажут на развитие человечества. На ее попечении также будут меры безопасности, которые необходимо будет принять до ввода в строй искусственного интеллекта, существенно превосходящего человеческий, добавил он.

Альтман также сообщил, что если бы на один день стал министром ОАЭ по развитию ИИ, то ввел бы "законодательную песочницу", в которой разработчики смогли бы проводить эксперименты, чтобы потом написать актуальное законодательство по результатам их работы. Ему, однако, сообщили, что похожий механизм в ОАЭ уже функционирует, что предприниматель воспринял с большим энтузиазмом.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства и технологические компании сообща работать над мониторингом и снижением рисков, исходящих от искусственного интеллекта. Он указал, что консультативный орган ООН по вопросу искусственного интеллекта уже дал предварительные рекомендации по управлению этой технологией.