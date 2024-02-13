МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Беговое приложение Adidas Running теперь недоступно для пользователей из России, сообщил корреспондент РИА Новости. В России откроют крупнейший магазин с товарами Adidas

В магазинах приложений на операционных системах iOS и Android (App Store и Google Play) скачать его нельзя.

При входе в приложение с устройства, на котором оно было скачено ранее, всплывает уведомление: "Мы вынуждены прекратить поддержку приложения Adidas Running в России. В связи с этим вы больше не сможете пользоваться приложениями."

Также разработчики предупреждают об удалении учетной записи 31 марта 2024 года, но дают пользователям возможность сохранить данные об активности.

В октябре 2022 года Adidas объявил о прекращении деятельности в России. В текущий момент компания занимается продажей помещений и до сих пор платит аренду. Позже онлайн-компания Lamoda заявила, что займет магазины, где раньше располагалась немецкая компания.