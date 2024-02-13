2024-02-13T14:27:43+03:00
2024-02-13T14:27:43+03:00
2024-02-13T14:27:43+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240213/843056122.html
Беговое приложение Adidas прекратило свою работу в России
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Беговое приложение Adidas Running теперь недоступно для пользователей из России, сообщил корреспондент РИА Новости. В магазинах приложений на операционных... ПРАЙМ, 13.02.2024
технологии, новости, россия, adidas, приложение
https://cdnn.1prime.ru/images/83857/71/838577137.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83857/71/838577137.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83857/71/838577136.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83857/71/838577136.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83857/71/838577124.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83857/71/838577124.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20231209/842514976.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Беговое приложение Adidas Running теперь недоступно для пользователей из России, сообщил корреспондент РИА Новости.
В магазинах приложений на операционных системах iOS и Android (App Store и Google Play) скачать его нельзя.
При входе в приложение с устройства, на котором оно было скачено ранее, всплывает уведомление: "Мы вынуждены прекратить поддержку приложения Adidas Running в России. В связи с этим вы больше не сможете пользоваться приложениями."
Также разработчики предупреждают об удалении учетной записи 31 марта 2024 года, но дают пользователям возможность сохранить данные об активности.
В октябре 2022 года Adidas объявил о прекращении деятельности в России. В текущий момент компания занимается продажей помещений и до сих пор платит аренду. Позже онлайн-компания Lamoda заявила, что займет магазины, где раньше располагалась немецкая компания.