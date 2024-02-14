2024-02-14T09:37:00+03:00
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2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240214/843062409.html
Набиуллина назвала важное условие борьбы с кибермошенниками
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Для борьбы с кибермошенниками важна кооперация с другими странами, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". "Мы видим, что с этим... ПРАЙМ, 14.02.2024
финансы, технологии, новости, мир, эльвира набиуллина, кибермошенники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев — ПРАЙМ. Для борьбы с кибермошенниками важна кооперация с другими странами, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
"Мы видим, что с этим вызовом сталкивается не только наша страна, многие страны. И вообще тема кибербезопасности, конечно, имеет международное измерение, здесь очень важна кооперация с другими странами", — сказала она.
"Нам нужно здесь менять постепенно наш менталитет, наши подходы к информационной безопасности и действительно сделать так, чтобы здесь у нас произошел перелом, прежде всего, чтобы люди теряли меньше средств от кибермошенничества", — добавила Набиуллина.