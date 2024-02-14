ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев — ПРАЙМ. Для борьбы с кибермошенниками важна кооперация с другими странами, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". Россиян предупредили об уловках мошенников на сайтах знакомств

"Мы видим, что с этим вызовом сталкивается не только наша страна, многие страны. И вообще тема кибербезопасности, конечно, имеет международное измерение, здесь очень важна кооперация с другими странами", — сказала она.

"Нам нужно здесь менять постепенно наш менталитет, наши подходы к информационной безопасности и действительно сделать так, чтобы здесь у нас произошел перелом, прежде всего, чтобы люди теряли меньше средств от кибермошенничества", — добавила Набиуллина.