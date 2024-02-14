МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. "Яндекс" открывает набор на студкемпы — это бесплатные сверхинтенсивные программы для студентов IT-специальностей, участники которых в течение двух недель получат фундаментальные знания в области искусственного интеллекта (ИИ), а также познакомятся с практиками применения нейросетей в сервисах компании, рассказали в пресс-службе "Яндекса". "Яндекс" увеличил награду за найденные уязвимости в умных устройствах

""Яндекс" открыл набор на студкемпы — бесплатные сверхинтенсивные программы для студентов IT-специальностей. За две недели студенты изучат материал, на освоение которого в рамках традиционных программ уходит от пары месяцев до нескольких семестров. Они получат фундаментальные знания в области искусственного интеллекта, а также познакомятся с практиками применения нейросетей в сервисах Яндекса", — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что в этом году компания проведет четыре студкемпа, они пройдут очно, и участниками могут стать студенты вузов из всех регионов России. Каждая программа будет посвящена одной из областей компьютерных наук: разработке ПО, машинному обучению, науке о данных и искусственному интеллекту. Обучение пройдёт на площадках НИУ ВШЭ, Университета ИТМО, Университета Иннополис и УрФУ. Преподавателями будут эксперты "Яндекса" и "Школы анализа данных", а также исследователи и преподаватели ведущих российских вузов.

Отмечается, что в каждом из четырех двухнедельных студкемпов примут участие по 100 студентов. Участие в студкемпах бесплатное, однако надо пройти конкурсный отбор. Компания также оплатит проезд и проживание. Выпускники программы получат сертификат "Яндекса" и университетов-партнеров, добавляется в сообщении.

"В формате студкемпов мы, по сути, расширяем представление об обучении в университете, повышаем мобильность студентов и помогаем им в построении персональных образовательных траекторий. Талантливые студенты со всей России будут учиться у преподавателей ведущих вузов и получать прикладные навыки в ИИ напрямую от экспертов "Яндекса", а также смогут окунуться в новую культурную среду и познакомиться с единомышленниками", — прокомментировала директор по образованию в Яндексе" Дарья Козлова, слова которой приводятся в сообщении.

Добавляется, что первый студкемп пройдёт в Москве с 1 по 13 апреля, тема программы — машинное обучение. На базе факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ участники познакомятся с современными подходами в NLP (обработка человеческой речи) и глубоком обучении, освоят методы сбора данных, в том числе с помощью YandexGPT, и научатся визуализировать результаты при помощи фреймворков.