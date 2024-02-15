МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Команда разработчиков и студентов из Чечни представила прототип телевизора с отечественной системой автономного электропитания — она заряжается от солнечной батареи, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). В России разработали беспилотник с отечественным полетным контроллером

"Команда студентов и разработчиков из Чечни представила прототип телевизионной панели с полностью отечественной системой автономного электропитания, которая заряжается от солнечной батареи… Проект представлен на акселераторе Грозненского государственного нефтяного технического университета в рамках реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", — говорится в сообщении.

В НТИ уточнили, что эта разработка "не имеет аналогов в мире". Это 32-дюймовый телевизор "ГринТВ" со встроенными солнечными панелями и собственной технологией автоматических присосок. Несмотря на небольшую площадь панелей, система автономного электропитания позволяет выдавать большую мощность. Подключение к источнику сигнала будет происходить через Wi-Fi.

"На мой взгляд, главное в разработке – метод крепления телевизионной панели, в том числе к зеркальной поверхности. Команда также работает над разработкой новых присосок, так называемых "лап Геккона", способных быстро и эффективно закрепить панель. Присоски с микроотростками не требуют наличия пневмомеханизмов для откачки воздуха, а также не имеют клеевых покрытий, оставляющих следы на поверхности. Сцепление с поверхностью происходит только за счет специальной внешней структуры", – рассказывает инженер проекта Ислам Саламов.

Сейчас разработка находится на стадии прототипа. Предполагается, что этот телевизор будет размещаться в аэропортах и других больших помещениях с открытым пространством и витринами.