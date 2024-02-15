МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Товарооборот (GMV) сегмента электронной коммерции "Яндекса" в 2023 году увеличился на 64% по сравнению с предыдущим годом и составил 503,4 миллиарда рублей, за четвертый квартал GMV вырос на 46% — до 163,9 миллиарда рублей, следует из отчета компании. "Яндекс" запустит бесплатные интенсивы для студентов IT-специальностей

Сегмент электронной коммерции "Яндекса" включает в себя "Маркет", доставку продуктов из магазинов в "Яндекс Еде" и "Маркет Деливери", а также "Лавку" в России.

В свою очередь товарооборот сегмента O2O за год вырос на 72% и достиг 330,6 миллиарда рублей, за четвертый квартал — на 56%, до 104,1 миллиарда рублей. Этот сегмент включает "Яндекс Доставку", доставку заказов из ресторанов в "Яндекс Еде" и "Маркет Деливери", "Лавку" в Израиле, "Яндекс Заправки", а также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов.

"Часовой доход курьеров, доставляющих заказы в сервисах "Яндекс Еда" и "Деливери", по итогам четвертого квартала 2023 года вырос на 30% год к году. Это произошло за счет роста плотности заказов и эффективности их объединения, вследствие чего курьеры смогли доставлять больше заказов в час", — добавляется в отчете.

Кроме того, сообщается, что скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по US GAAP по итогам 2023 года выросла в 2,5 раза и превысила 27,4 миллиарда рублей, в четвертом квартале 2023 года этот показатель составил 11,8 миллиарда рублей.

"Скорректированная чистая прибыль выросла на 155% по итогам 2023 года и превысила 27,4 миллиарда рублей. В четвертом квартале скорректированная чистая прибыль составила 11,8 миллиарда рублей", — говорится в отчете.

Выручка компании в 2023 году выросла на 53% по сравнению с 2022 годом и составила 800,1 миллиарда рублей, в последнем квартале года выручка выросла на 51% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года и составила 249,6 миллиарда рублей. "Все четыре квартала 2023 года Яндекс демонстрировал уверенные темпы роста выручки выше 50% год к году", — отметили в компании.

В сегменте "Поиск и портал" за год рост выручки составил 49%, до 337,5 миллиарда рублей. Выручка от рекламы в мобильных приложениях "Яндекса" в четвертом квартале 2023 года выросла на 77% по сравнению с прошлым годом. "Рост в основном обусловлен результатами поиска и рекламной сети "Яндекса" на фоне постоянных инвестиций в развитие и повышение эффективности наших технологий и рекламных продуктов, а также расширение рекламного инвентаря", — прокомментировали в "Яндексе"

Количество сотрудников в компании выросло на 26% за год и сейчас составляет 26,4 тысячи человек — это связано с ускорением темпов найма для сегментов "Поиск и портал", "Плюс и развлекательные сервисы" и ростом других бизнесов.Согласно отчету предприятия, оборот сегмента "Райдтех" "Яндекса", куда входят сервисы такси, каршеринга и кикшеринга, вырос в 2023 году на 50%, до 327 миллиардов рублей.

"Валовая стоимость заказов (GMV) в направлении райдтеха выросла в четвертом квартале 2023 года на 50% в годовом исчислении. Основными факторами роста являлись увеличение числа поездок на фоне роста числа пользователей и увеличение доли поездок по тарифам выше "Эконома" в связи с тем, что предложение на рынке новых автомобилей сместилось в сторону машин более высоких классов. На рост GMV также повлияли позитивные колебания валютного курса при учете показателей на рынках стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки", — говорится в отчете.