МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") с 2025 года запустит в производство новую линейку отечественной электронной компонентной базы (ЭКБ) класса "military" для бортовых систем летательных аппаратов, сообщили РИА Новости в компании. "Росэлектроника" представила защищенные мессенджеры для ОС

Класс электронных компонентов "military" предполагает их повышенную стойкость к различным внешним воздействиям – температурным, ударным, вибрационным и иным.

"Росэлектроника" ведет разработку линейки интегральных микросхем и микросборок, которые будут использоваться в бортовых системах электропитания летательных аппаратов. Новые электронные компоненты способны функционировать в температурном диапазоне от —60 до 125 градусов по Цельсию, имеют встроенную защиту от пониженного напряжения питания и статического электричества. Изделия планируется применять в бортовых системах электропитания летательных аппаратов, а также в схемах управления электроприводами", — рассказали в холдинге.

Там добавили, что "создаваемая ЭКБ обладает динамическими характеристиками на уровне ведущих зарубежных производителей, старт серийного производства запланирован на 2025 год".

В частности, уточнили в компании, благодаря применению современных технологических процессов, разработчикам ЭКБ удалось добиться эксплуатационных характеристик, соответствующих аналогичным изделиям ведущих иностранных производителей: Infineon, International Rectifier, Texas Instruments и других.

Компании Infineon, International Rectifier, Texas Instruments являются американскими разработчиками и поставщиками ЭКБ, в том числе в интересах Пентагона.

В "Росэлектронике" отметили, что разработкой комплектующих в составе холдинга в инициативном порядке занимается НПП "Пульсар".

Как заявил заместитель генерального директора по технологическому развитию и производству НПП "Пульсар" Сергей Корнеев, обеспечение технологического суверенитета – одна из ключевых задач российской промышленности, и мы продолжаем активную работу на таком чувствительном направлении, как микроэлектроника.

"До конца 2024 года предприятие планирует завершить этап разработки и уже в следующем году приступить к производству новой ЭКБ", — добавил он.