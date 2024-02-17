МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил особый вклад "Газпрома" в укрепление технологического суверенитета России. "Газпром" установил очередной рекорд поставок по "Силе Сибири" в Китай

"Исключительно важен вклад "Газпрома" в укрепление технологического суверенитета России. На это нацелены партнёрские проекты компании с научными коллективами, с предприятиями в энергетическом машиностроении, металлургии строительстве, многих других отраслях", — сказал Путин в видеопоздравлении по случаю 31-летней годовщиной основания "Газпрома", которое было показано на выставке-форуме "Россия".

Он поздравил коллектив компании годовщиной, подчеркнув, что "Газпром" работает в интересах страны и обеспечения ее энергетической безопасности, добивается высоких показателей. Особое внимание же президент отметил большую работу "Газпрома" по газификации российских регионов и по переводу на экологичное и эффективное топливо жилых домов, промышленных предприятий и социальных объектов.

"Газпром" и в будущем будет чётко и в срок воплощать в жизнь все стратегические планы развития, добавил президент. Он выразил уверенность, что коллектив "Газпрома" и впредь будет четко и в срок воплощать в жизнь все стратегические планы развития", — сказал президент.

Кроме того, глава государства пожелал компании "успехов, новых достижений на благо России и нашего народа".

Как заявил Путин, "Газпром" работает на стратегическую перспективу и с пониманием государственных интересов. По его словам, реализация компанией соцаильно знавимых проектов уже стала доброй традицией.

""Газпром" всегда работает вдолгую, на стратегическую перспективу, с пониманием государственных интересов. Пример тому участие компании в обновлении, обустройстве северных арктических городов и поселков, строительство уникальных мостов и железнодорожной линии на полуострове Ямал, инвестиции в модернизацию участков северных широт", — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что основание "Газпрома" 31 год назад позволило сохранить единство отечественного газопромышленного комплекса.