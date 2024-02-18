МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Согласно предварительным данным, сбой в работе Telegram произошел из-за проблемы с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса, он затронул несколько стран, включая Россию, следует из сообщения на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.

"Дежурная служба ЦМУ ССОП фиксирует массовый сбой в работе Telegram. Предварительно он вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса. Проблема затронула ряд стран, включая Россию", — сказано в сообщении.

Ранее в воскресенье россияне начали жаловаться на сбой в работе Telegram, более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar.

По данным Downradar на 14.45 мск, зафиксировано 5312 жалоб. Больше всего жалоб поступило из Москвы. О сбое сообщали в других российских городах, а также странах — например, жители Беларуси и Украины. В другом сервисе — Downdetector — также есть жалобы от жителей Узбекистана, Азербайджана, Таиланда. Сбой начался около 14.30 по московскому времени.