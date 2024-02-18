2024-02-18T15:50:00+03:00
2024-02-18T15:53:02+03:00
2024-02-18T15:50:00+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240218/843102931.html
Роскомнадзор сообщил о сбое в работе Telegram
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Согласно предварительным данным, сбой в работе Telegram произошел из-за проблемы с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса, он затронул несколько стран, включая... ПРАЙМ, 18.02.2024
ит-бизнес, технологии, новости, россия, роскомнадзор, сбой в работе telegram
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Согласно предварительным данным, сбой в работе Telegram произошел из-за проблемы с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса, он затронул несколько стран, включая Россию, следует из сообщения на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.
"Дежурная служба ЦМУ ССОП фиксирует массовый сбой в работе Telegram. Предварительно он вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса. Проблема затронула ряд стран, включая Россию", — сказано в сообщении.
Ранее в воскресенье россияне начали жаловаться на сбой в работе Telegram, более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar.
По данным Downradar на 14.45 мск, зафиксировано 5312 жалоб. Больше всего жалоб поступило из Москвы. О сбое сообщали в других российских городах, а также странах — например, жители Беларуси и Украины. В другом сервисе — Downdetector — также есть жалобы от жителей Узбекистана, Азербайджана, Таиланда. Сбой начался около 14.30 по московскому времени.