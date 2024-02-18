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2024-02-18T15:55:00+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240218/843102985.html
Telegram восстановил работу после масштабного сбоя, сообщили СМИ
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Telegram после масштабного сбоя восстановил работу приложения, жалобы на сервисе Downradar отсутствуют, сообщили корреспонденты РИА Новости. Ранее в воскресенье пользователи в... ПРАЙМ, 18.02.2024
ит-бизнес, технологии, новости, россия, telegram, сбой в работе telegram
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Telegram после масштабного сбоя восстановил работу приложения, жалобы на сервисе Downradar отсутствуют, сообщили корреспонденты РИА Новости.
Ранее в воскресенье пользователи в России жаловались на сбой в работе Telegram, наблюдалось более пяти тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar.
Роскомнадзор подтвердил сбой в работе мессенджера в РФ и еще нескольких странах. По данным ведомства, предварительно сбой в работе Telegram вызван проблемой с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса.
По данным Downradar на 14.45 мск, зафиксировано 5312 жалоб. Больше всего жалоб поступило из Москвы. О сбое сообщали в других российских городах, а также странах — например, жители Беларуси и Украины. В другом сервисе — Downdetector — также есть жалобы от жителей Узбекистана, Азербайджана, Таиланда. Сбой начался около 14.30 по московскому времени.