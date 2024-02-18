МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Telegram после масштабного сбоя восстановил работу приложения, жалобы на сервисе Downradar отсутствуют, сообщили корреспонденты РИА Новости. Эксперт порекомендовал авторам в Telegram избегать щедрых рекламодателей

Ранее в воскресенье пользователи в России жаловались на сбой в работе Telegram, наблюдалось более пяти тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar.

Роскомнадзор подтвердил сбой в работе мессенджера в РФ и еще нескольких странах. По данным ведомства, предварительно сбой в работе Telegram вызван проблемой с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса.

По данным Downradar на 14.45 мск, зафиксировано 5312 жалоб. Больше всего жалоб поступило из Москвы. О сбое сообщали в других российских городах, а также странах — например, жители Беларуси и Украины. В другом сервисе — Downdetector — также есть жалобы от жителей Узбекистана, Азербайджана, Таиланда. Сбой начался около 14.30 по московскому времени.