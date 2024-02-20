МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Центр искусственного интеллекта в сфере АПК создают в Дальневосточном государственном аграрном университете (ДальГАУ) в Благовещенске, одно из направлений – лаборатория по беспилотникам, сообщает правительство Приамурья. Назван фактор, мешающий развитию регулирования искусственного интеллекта

Губернатор Василий Орлов посетил лабораторию факультета механизации сельского хозяйства и военно-учебный центр ДальГАУ. Здесь обучают управлению беспилотниками будущих аграриев и военных. Тридцать шесть специалистов готовят по программе дополнительной профессиональной переподготовки "Специалист по эксплуатации БПЛА". Они учатся использовать, пилотировать и ремонтировать дроны в сельском хозяйстве. Лаборатория эксплуатации беспилотных авиационных систем появилась в университете в 2022 году благодаря федеральной программе "Приоритет 2030".

"В рамках программы "Приоритет 2030" мы создаем центр искусственного интеллекта в сфере АПК. Одно из направлений уже работает – это лаборатория по беспилотникам", — рассказал ректор Дальневосточного аграрного университета Павел Тихончук.

Как отметил губернатор, беспилотные системы — перспективное направление. Они применяются в сельском хозяйстве, в энергетике, в кадастровой инженерии, в армии. В регионе организуют профильный центр компетенций и будут готовить профессиональные кадры для отрасли. "В работе обязательно используем опыт ДальГАУ", — сказал Орлов.

В единственном в регионе военно-учебном центре ДальГАУ в течение двух лет без отрыва от основного обучения студенты могут осваивать военное дело. Его открыли в 2023 году, используя базу военной кафедры, которая действовала в вузе до 2008 года. Всего подобные центры действуют в 19 гражданских вузах страны.

"В центре студенты изучают принципы работы, навигацию, тактическое применение и обслуживание БПЛА, программную часть дронов различных видов. Кроме того, на практике отрабатывают ведение воздушной разведки, сопровождение целей, их поражение различными способами. Занятия проводятся под руководством опытных офицеров с применением опыта специальной военной операции", — отметили в правительстве.

Также губернатору показали оснащение учебных классов, образцы учебного стрелкового оружия. Продемонстрировали возможности электронного лазерного тира.