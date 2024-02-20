МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российская платформа "Гостех" имеет один из самых сильных уровней защиты от киберугроз, также с помощью платформы сокращаются сроки и стоимость разработки информационных систем и сервисов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Евроазиатском IT-форуме в пресс-центре "Россия сегодня". Чернышенко призвал активнее переводить госсервисы на "Гостех"

"Гостех" дает доступ к прикладным сервисам – это лучшие решения, созданные российскими компаниями. Как следствие, в разы сокращаются сроки и стоимость разработки информационных систем и сервисов. Платформа "Гостех" имеет беспрецедентный уровень защиты от киберугроз", — сказал Чернышенко.

Он напомнил, что Россия находится на четвертом месте в мире по числу генеративных моделей искусственного интеллекта (ИИ) и входит в топ-10 стран по общей мощности суперкомпьютеров. Кроме того, по его словам, РФ вошла в первую десятку стран с наиболее высоким уровнем цифровизации госсектора.

"Ведущие разработчики создают для крупнейших компаний кросс-отраслевые решения, востребованные не только внутри страны, но и на рынках государств-партнеров", — сказал он, добавив, что сейчас 80% зарубежных цифровых продуктов имеют отечественные аналоги.

"Гостех" — платформа, на которой можно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы.