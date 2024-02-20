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В Госдуме ждут от нейросетей помощи в реставрации советской анимации
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Отечественные нейросети способны оказать помощь в реставрации советской анимации, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. Президент России Владимир Путин ранее поручил... ПРАЙМ, 20.02.2024
потребрынок, бизнес, технологии, новости, россия, госдума, нейросети, советская анимация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Отечественные нейросети способны оказать помощь в реставрации советской анимации, считает депутат Госдумы Антон Горелкин.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству РФ реализовать меры по реставрации, оцифровке и размещению в общем доступе в интернете советской анимации, и доложить о результатах реализации этих мер до 1 апреля. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Конечно, шедевры советской анимации достойны переиздания и современных стандартов качества изображения и звука. Тем более нужный инструментарий для этого есть", — написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Он выразил надежду, что Министерство культуры не ограничится идеей создать отдельный ресурс для советских мультфильмов.
"На мой взгляд, вопрос размещения здесь не основной, ведь достаточно выстроить работу со всеми российскими видеохостингами. А сконцентрироваться нужно на задачах повышения качества, и здесь на помощь могут прийти отечественные нейросети: сделать апскейл картинки, добавить кадров, перевести в широкоэкранный формат и дорисовать недостающие фрагменты", — отметил парламентарий.