МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Отечественные нейросети способны оказать помощь в реставрации советской анимации, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. Российский мультфильм впервые собрал в прокате миллиард рублей

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству РФ реализовать меры по реставрации, оцифровке и размещению в общем доступе в интернете советской анимации, и доложить о результатах реализации этих мер до 1 апреля. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Конечно, шедевры советской анимации достойны переиздания и современных стандартов качества изображения и звука. Тем более нужный инструментарий для этого есть", — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Он выразил надежду, что Министерство культуры не ограничится идеей создать отдельный ресурс для советских мультфильмов.

"На мой взгляд, вопрос размещения здесь не основной, ведь достаточно выстроить работу со всеми российскими видеохостингами. А сконцентрироваться нужно на задачах повышения качества, и здесь на помощь могут прийти отечественные нейросети: сделать апскейл картинки, добавить кадров, перевести в широкоэкранный формат и дорисовать недостающие фрагменты", — отметил парламентарий.